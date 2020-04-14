«Атлетико» хочет подписать Бернардески

«Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески, сообщает AS. Туринский клуб готов продать 26-летнего игрока за сумму около 30 миллионов евро.

Туринцы больше не рассчитывают на Бернардески. На его позиции главный тренер Маурицио Сарри видит Деяна Кулушевски, который уже приобретен, но выступает на правах аренды в «Парме».

В сезоне-2019/20 на счету Бернардески 1 гол и 1 результативная передача в 23 матчах за «Ювентус».