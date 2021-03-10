Гол Суареса принес «Атлетико» победу над «Атлетиком»

«Атлетико» обыграл «Атлетик» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

На 21-й минуте гостей вывел вперед Икер Муниаин. Марко Льоренте в концовке первого тайма сравнял результат. На 51-й минуте решающий мяч с пенальти забил Луис Суарес.

«Атлетико» набрал 62 очка и лидирует в ла лиге. Второй идет «Барселона» — 56 очков, 54 очка у идущего третьим «Реала». У «Атлетика» 33 очка и восьмая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

18-й тур

«Атлетико» — «Атлетик» — 2:1 (1:1)

Голы: Икер Муниаин, 21 (0:1). Льоренте, 45+2 (1:1). Суарес, 51 — с пенальти (2:1).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте (Кондогбья, 88), Суарес (Торрейра, 72), Феррейра-Карраско (Лоди, 89), Лемар (Сауль, 67), Жоау Феликс (Корреа, 67).

«Атлетик»: Симон, Де Маркос (Капа, 80), Берчиче, Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 74), Лопес (Венседор, 73), Весга (Дани Гарсия, 59), Икер Муниаин (Морсильо, 81), Иньяки Уильямс, Беренгер.

Предупреждения: Де Маркос, 38. Весга, 41. Фелипе, 43. Лоди, 90+3.

Судья: Хиль Мансано.

10 марта. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».