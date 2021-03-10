«Барселона» готова продать Серхи Роберто за 60 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может покинуть клуб в летнее трансферное, утверждает Mundo Deportivo.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года и пока не известно, будет ли он продлен. Решение о том, останется ли игрок в Каталонии или будет продан, будет зависеть от мнения главного тренера Роналда Кумана.

«Барселона» назвала сумму, которую хочет получить за 29-летнего защитника. Клуб рассмотрит предложения от 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Роберто провел 8 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.