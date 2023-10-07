«Атлетик» разгромил «Альмерию»

«Атлетик» крупно обыграл «Альмерию» в матче 9-го тура чемпионата Испании — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

На 10-й минуте встречи форвард Горка Гурусета открыл счет. Его гол был единственным в первом тайме.

После перерыва забитыми мячами отметились полузащитники Дани Гарсия и Охиан Санчет.

«Атлетик» набрал 17 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Альмерия» осталась на последней строчке (3 очка).