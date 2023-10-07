«Реал» — «Осасуна»: прямая трансляция матча ла лиги
«Реал» сыграет против «Осасуны» в матче 9-го туре чемпионата Испании в субботу, 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.
Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Осасуна» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.
Последняя очная встреча соперников состоялась в мае текущего года и закончилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. «Реал» набрал 21 очко в 8-ми турах и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. В активе «Осасуны» 10 баллов и текущее 9-е место.
Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
5
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
6
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
7
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
8
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
9
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
10
|Валенсия
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|
13
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
14
|Лас-Пальмас
|8
|2
|2
|4
|4-7
|8
|
15
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
18
|Сельта
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|3 : 0
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|- : -
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|- : -
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|- : -
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3