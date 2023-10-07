«Реал» сыграет против «Осасуны» в матче 9-го туре чемпионата Испании в субботу, 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Осасуна» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае текущего года и закончилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. «Реал» набрал 21 очко в 8-ми турах и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. В активе «Осасуны» 10 баллов и текущее 9-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»