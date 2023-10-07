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«Реал» — «Осасуна»: прямая трансляция матча ла лиги

Матч ла лиги «Реал» — «Осасуна» начнется 7 октября в 17:15 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Реал» сыграет против «Осасуны» в матче 9-го туре чемпионата Испании в субботу, 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 9-й тур
07 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Осасуна

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Осасуна» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча соперников состоялась в мае текущего года и закончилась победой мадридского клуба со счетом 2:1. «Реал» набрал 21 очко в 8-ми турах и на данный момент лидирует в чемпионате Испании. В активе «Осасуны» 10 баллов и текущее 9-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал
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В «Реал Сосьедад» заявили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
15
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 - : -
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 - : -
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 - : -
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 - : -
8.10 22:00
Гранада – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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