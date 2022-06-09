Антонио Рюдигер объяснил, почему решил перейти из «Челси» в «Реал»

Защитник Антонио Рюдигер объяснил, почему он решил перейти из «Челси» в «Реал».

«Я очень горд, хотя еще не совсем понял, что для меня значит переход в «Реал», потому что еще не был в Мадриде. Я приеду в команду после матчей сборной Германии, наверное, понимание придет после этого. Когда я в первый раз услышал о желании «Реала» подписать меня, я подумал: «Вау». Первые контакты между нами были в сентябре или октябре прошлого года. Нечасто такой большой клуб интересуется тобой.

У меня было много предложений, но я выбирал только между переходом в «Реал» и продолжением карьеры в «Челси». Все знают, кто такой Карло Анчелотти в футбольном мире. Это топ-тренер, в прошлом сезоне он вновь доказал это, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Для меня честь, что такому специалисту нравится моя игра. Мы говорили с Карло, он сказал мне, что все в «Реале» рады моему переходу. Я счастлив, что это так. Анчелотти — это одна из сил «Реала», но есть же еще и Бензема, Кроос, Модрич, Каземиро и многие другие. Карло сказал мне, что они будут рады видеть меня в составе. Это доказывает, что я отлично делал свою работу в последние три года, и это мотивирует меня делать свое дело еще лучше в новой команде», — приводит Marca слова Рюдигера.

Рюдигер выступал за «Челси» с июля 2017 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

29-летний немец перешел в «Реал» на правах свободного агента.