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Антонио Рюдигер объяснил, почему решил перейти из «Челси» в «Реал»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник Антонио Рюдигер объяснил, почему он решил перейти из «Челси» в «Реал».

«Я очень горд, хотя еще не совсем понял, что для меня значит переход в «Реал», потому что еще не был в Мадриде. Я приеду в команду после матчей сборной Германии, наверное, понимание придет после этого. Когда я в первый раз услышал о желании «Реала» подписать меня, я подумал: «Вау». Первые контакты между нами были в сентябре или октябре прошлого года. Нечасто такой большой клуб интересуется тобой.
У меня было много предложений, но я выбирал только между переходом в «Реал» и продолжением карьеры в «Челси». Все знают, кто такой Карло Анчелотти в футбольном мире. Это топ-тренер, в прошлом сезоне он вновь доказал это, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Для меня честь, что такому специалисту нравится моя игра. Мы говорили с Карло, он сказал мне, что все в «Реале» рады моему переходу. Я счастлив, что это так. Анчелотти — это одна из сил «Реала», но есть же еще и Бензема, Кроос, Модрич, Каземиро и многие другие. Карло сказал мне, что они будут рады видеть меня в составе. Это доказывает, что я отлично делал свою работу в последние три года, и это мотивирует меня делать свое дело еще лучше в новой команде», — приводит Marca слова Рюдигера.

Рюдигер выступал за «Челси» с июля 2017 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

29-летний немец перешел в «Реал» на правах свободного агента.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/08/62a0b6b0268e3ebb048b45a9.html
Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Реал – Бетис
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21.05 18:30
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
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