Гаттузо настроен на усердную работу в «Валенсии»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо прокомментировал переход в «Валенсию». Он станет главным тренером испанской команды.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что нахожусь в этой именитой команде. Это большая честь. Завтра на пресс-конференции мы поговорим о том, чего хочу добиться в «Валенсии». Я действительно хочу работать. Мы будем очень усердно работать. Я не буду завтра есть паэлью, потому что сижу на диете», — цитирует Marca Гаттузо.

Ранее Marca сообщила, что контракт Гаттузо с «Валенсией» будет рассчитан на два года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.