Лангле может продолжить карьеру в Португалии

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может перебраться в чемпионат Португалии. Ранее игрок согласился уйти из каталонского клуба.

По информации журналиста Жерара Ромером, агент 26-летнего игрока Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента клубам Португалии.

Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчиатан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Лангле сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.