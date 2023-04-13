Анри считает Винисиуса лучшим левым вингером мира

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри назвал форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим левым вингером мира. Он считает, что футболист действует с умом на поле.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Винисиус сделал результативную передачу.

«Винисиус прокидывает мяч, он понимает, что проиграет эту борьбу, и думает: «Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз». Он думает, прежде чем что-то сделать, вот что я хочу сказать. Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Он действует с умом», — цитирует Анри Goal.

В последних 20 матчах в Лиге чемпионов бразилец забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.