Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:55

Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о конфликте с вингером «Вильярреала» Алексом Баэной.

«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из «Мадрида» и те, с кем я встречаюсь на улицах. Правда в том, что я очень ценю это», — приводит слова Вальверде El Golazo de Gol.

После матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (2:3), прошедшего 8 апреля, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке стадиона. По данным Marca, конфликт начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде.

Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.

Федерико Вальверде и&nbsp;Алекс Баэна. Вальверде ударил Баэну на парковке стадиона. Звезда «Реала» защищал честь семьи, теперь им займется полиция

Источник: El Golazo de Gol
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» хочет продать Фати летом. Клуб недоволен заявлениями его отца
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 3 2 53-9 72
2
 Реал 28 18 5 5 59-24 59
3
 Атлетико 28 17 6 5 45-20 57
4
 Р. Сосьедад 28 15 6 7 37-26 51
5
 Вильярреал 28 14 5 9 37-26 47
6
 Бетис 28 13 6 9 34-29 45
7
 Атлетик 28 11 7 10 38-29 40
8
 Осасуна 28 10 8 10 24-28 38
9
 Р. Вальекано 28 9 10 9 33-33 37
10
 Сельта 28 9 9 10 36-39 36
11
 Жирона 28 9 8 11 42-42 35
12
 Мальорка 28 9 7 12 25-30 34
13
 Севилья 28 8 8 12 33-44 32
14
 Кадис 28 7 10 11 23-40 31
15
 Альмерия 28 8 6 14 34-48 30
16
 Хетафе 28 7 9 12 27-36 30
17
 Вальядолид 28 8 5 15 23-47 29
18
 Валенсия 28 7 6 15 30-34 27
19
 Эспаньол 28 6 9 13 34-46 27
20
 Эльче 28 2 7 19 20-57 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.04 22:00
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
15.04 15:00
Вильярреал – Вальядолид
 - : -
15.04 17:15
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
15.04 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
15.04 22:00
Кадис – Реал
 - : -
16.04 15:00
Жирона – Эльче
 - : -
16.04 17:15
Хетафе – Барселона
 - : -
16.04 19:30
Атлетико – Альмерия
 - : -
16.04 22:00
Валенсия – Севилья
 - : -
17.04 22:00
Сельта – Мальорка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 16 3 1
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости