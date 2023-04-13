Вальверде о конфликте с Баэной: «Меня поддерживала семья, «Реал» и люди на улицах»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о конфликте с вингером «Вильярреала» Алексом Баэной.

«Да, эмоционально я чувствую себя лучше. В это время меня поддерживала моя семья, люди из «Мадрида» и те, с кем я встречаюсь на улицах. Правда в том, что я очень ценю это», — приводит слова Вальверде El Golazo de Gol.

После матча 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (2:3), прошедшего 8 апреля, Вальверде ударил Баэну по лицу на парковке стадиона. По данным Marca, конфликт начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде.

Спустя сутки Баэна заявил о нападении в полицию.