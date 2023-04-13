Иньиго Мартинес подпишет с «Барселоной» двухлетний контракт

«Барселона» подпишет защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса, сообщает Relevo.

По данным источника, 31-летний игрок уже прошел медицинское обследование и подпишет с клубом двухлетний контракт. Летом он станет свободным агентом, так как его контракт с баскским клубом истекает 30 июня.

Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.