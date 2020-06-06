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Анхель Ди Мария: «Рад, что не ушел в «Барселону»»

10:49

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о том, что мог перейти в «Барселону» в 2017 году.

— Я всегда был счастлив в «ПСЖ», но в то время люди в клубе говорили мне кое-что, что оказалось неправдой, — приводит L'Equipe слова Ди Марии. — «Барселона» пыталась меня подписать. Клубы вели переговоры, но «ПСЖ» в итоге ответил отказом. Эта ситуация меня очень раздражала, но я рад, что не ушел, потому что счастлив в Париже. Хочу завершить карьеру в «ПСЖ».

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года. Ранее аргентинец играл за «Реал».

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