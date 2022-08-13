Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его тренерской карьере
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб станет последним в его тренерской карьере.
«Этот этап карьеры в «Реале» станет последним. После «сливочных» я закончу. «Реал» является футбольной вершиной. После такого опыта имеет смысл поставить точку», — приводит слова Анчелотти Il Messagero.
Также тренер назвал самый важный трофей для «Реала» в сезоне-2022/23.
«Самый важный трофей в предстоящем сезоне? Лига чемпионов. Для истории и степени сложности. «Реал» — особенный клуб из-за этого европейского подтекста. Следующим будет наш пятнадцатый трофей в ЛЧ», — сказал Анчелотти.
63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 года, и вернулся в клуб 2021 году. Контракт рассчитан до 2024 года.
С мадридской командой Анчелотти выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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2
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|2 : 1
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
|Г
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|
|
Рафа Мир
Севилья
|1
|
|
Аймар Орос
Осасуна
|1
|П
|
|
Алехандро Дарио Гомес
Севилья
|1
|
|
Рубен Пенья
Осасуна
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1
|
|
Унаи Гарсия
Осасуна
|1
|0
|1