Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его тренерской карьере

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб станет последним в его тренерской карьере.

«Этот этап карьеры в «Реале» станет последним. После «сливочных» я закончу. «Реал» является футбольной вершиной. После такого опыта имеет смысл поставить точку», — приводит слова Анчелотти Il Messagero.

Также тренер назвал самый важный трофей для «Реала» в сезоне-2022/23.

«Самый важный трофей в предстоящем сезоне? Лига чемпионов. Для истории и степени сложности. «Реал» — особенный клуб из-за этого европейского подтекста. Следующим будет наш пятнадцатый трофей в ЛЧ», — сказал Анчелотти.

63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 года, и вернулся в клуб 2021 году. Контракт рассчитан до 2024 года.

С мадридской командой Анчелотти выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.