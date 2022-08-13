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Сегодня, 15:08

Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его тренерской карьере

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото ФК Реал

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб станет последним в его тренерской карьере.

«Этот этап карьеры в «Реале» станет последним. После «сливочных» я закончу. «Реал» является футбольной вершиной. После такого опыта имеет смысл поставить точку», — приводит слова Анчелотти Il Messagero.

Также тренер назвал самый важный трофей для «Реала» в сезоне-2022/23.

«Самый важный трофей в предстоящем сезоне? Лига чемпионов. Для истории и степени сложности. «Реал» — особенный клуб из-за этого европейского подтекста. Следующим будет наш пятнадцатый трофей в ЛЧ», — сказал Анчелотти.

63-летний специалист возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 года, и вернулся в клуб 2021 году. Контракт рассчитан до 2024 года.

С мадридской командой Анчелотти выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Источник: https://www.ilmessaggero.it/sport/calcio/ancelotti_scudetto_roma_cosa_dice_intervista_messaggero-6869033.html

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Х2

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Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
2
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
4
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
5
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
9
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
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 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 2 : 1
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
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Хетафе – Атлетико
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15.08 22:30
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Аймар Орос

Аймар Орос

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