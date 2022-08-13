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Сегодня, 14:35

Анчелотти не уверен, что Вальверде будет игроком стартового состава в «Реале»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде провел хорошую вторую половину прошедшего сезона, однако специалист не уверен, что уругваец будет игроком стартового состава в новом сезоне.

«Он хорошо начал в прошлом году, получил травму в матче с «Барселоной», и ему потребовалось немного больше времени, чтобы войти в состав. Он очень хорошо выступил во второй части сезона. Не могу сказать, что Вальверде будет игроком старта, но он сильно прогрессировал и адаптировался к игре на фланге, что очень помогает нам», — приводит Marca слова Анчелотти.

В прошедшем сезоне 24-летний Вальверде забил один мяч и отдал две результативные передачи в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Реал» одержал победу в матче с «Айнтрахтом» (2:0) за Суперкубок УЕФА. Мадридский клуб пятый раз в своей истории выиграл трофей и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Альмерией» 14 агуста. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/08/13/62f76963268e3e88588b45d2.html

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 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
3
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
4
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
5
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6
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
9
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
15
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
16
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Осасуна – Севилья
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13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
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