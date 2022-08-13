Анчелотти не уверен, что Вальверде будет игроком стартового состава в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде провел хорошую вторую половину прошедшего сезона, однако специалист не уверен, что уругваец будет игроком стартового состава в новом сезоне.

«Он хорошо начал в прошлом году, получил травму в матче с «Барселоной», и ему потребовалось немного больше времени, чтобы войти в состав. Он очень хорошо выступил во второй части сезона. Не могу сказать, что Вальверде будет игроком старта, но он сильно прогрессировал и адаптировался к игре на фланге, что очень помогает нам», — приводит Marca слова Анчелотти.

В прошедшем сезоне 24-летний Вальверде забил один мяч и отдал две результативные передачи в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Реал» одержал победу в матче с «Айнтрахтом» (2:0) за Суперкубок УЕФА. Мадридский клуб пятый раз в своей истории выиграл трофей и догнал по этому показателю «Милан» и «Барселону».

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграет на выезде с «Альмерией» 14 агуста. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.