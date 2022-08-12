Ла лига: «Барселона» — «Райо Вальекано», «Альмерия» — «Реал» и другие матчи 1-го тура

Первый тур чемпионата Испании.

12 августа, пятница

13 августа, суббота

14 августа, воскресенье

15 августа, понедельник

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Турнирная таблица испанского чемпионата — здесь