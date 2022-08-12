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Сегодня, 11:45

Ла лига: «Барселона» — «Райо Вальекано», «Альмерия» — «Реал» и другие матчи 1-го тура

Читать «СЭ» в
ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters
Первый тур чемпионата Испании.

12 августа, пятница

Испания. Лига 1. 1-й тур
12 авг, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Севилья

13 августа, суббота

Испания. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 18:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Эспаньол
Испания. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 20:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Вильярреал
Испания. Лига 1. 1-й тур
13 авг, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Райо Вальекано

14 августа, воскресенье

Испания. Лига 1. 1-й тур
14 авг, 18:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 1-й тур
14 авг, 20:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Жирона
Испания. Лига 1. 1-й тур
14 авг, 23:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Реал

15 августа, понедельник

Испания. Лига 1. 1-й тур
15 авг, 18:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Мальорка
Испания. Лига 1. 1-й тур
15 авг, 20:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Атлетико
Испания. Лига 1. 1-й тур
15 авг, 22:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Эльче

Все о событиях в чемпионате Испании можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица испанского чемпионата — здесь

ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
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