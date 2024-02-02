Анчелотти после матча с «Хетафе» раскритиковал арбитра

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что судья не назначил пенальти в концовке матча 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0). Ни арбитр, ни ВАР не увидели нарушения на Брахиме Диасе в штрафной соперника.

«Фол в конце матча? Я не хочу об этом говорить, судья просто дал мне желтую карточку. Мы провели хорошую игру и возглавляем таблицу. Я сказал арбитру, что, на мой взгляд, это был пенальти, а не карточка», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» набрал 57 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Хетафе» с 29 очками занимает 10-ю строчку.