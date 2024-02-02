«Севилья» взяла в аренду форварда «Тоттенхэма» Велиса

«Севилья» объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Алехо Велиса.

Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

19-летний аргентинец перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро.

Велис провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.