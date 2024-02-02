«Севилья» взяла в аренду форварда «Тоттенхэма» Велиса
«Севилья» объявила о переходе нападающего «Тоттенхэма» Алехо Велиса.
Соглашение подразумевает аренду до конца сезона-2023/24 без права выкупа.
19-летний аргентинец перешел в «Тоттенхэм» летом 2023 года из «Росарио Сентраль» за 15 миллионов евро.
Велис провел в этом сезоне 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
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|
|И
|В
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|
1
|Реал
|22
|18
|3
|1
|47-14
|57
|
2
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
3
|Барселона
|22
|14
|5
|3
|44-29
|47
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
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|Р. Сосьедад
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|9
|9
|4
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|36
|
7
|Бетис
|22
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|10
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|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
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|31
|
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|Хетафе
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|7
|8
|7
|28-30
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-33
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|- : -
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|12
|1
|3
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