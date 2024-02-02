«Реал» благодаря дублю Хоселу обыграл «Хетафе» и вернулся на первое место в ла лиге

«Реал» на выезде победил «Хетафе» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 2:0.

Дубль оформил Хоселу. 33-летний нападающий открыл счет на 14-й минуте и забил второй мяч на 56-й.

«Реал» (57 очков) вернулся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Жирону» (55). Команда Карло Анчелотти одержала шестую подряд победу в ла лиге.

«Хетафе» (29) занимает десятую строчку в чемпионате Испании.