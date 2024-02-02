Тшуамени пропустит мадридское дерби в эти выходные из-за перебора карточек

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:0) подтвердил, что полузащитник Орельен Тшуамени получил желтую карточку. Рефери наказал француза уже после финального свистка.

Таким образом, французский хавбек не сможет сыграть в мадридском дерби, которое состоится в эти выходные.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится в четверг, 4 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.