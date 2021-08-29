Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном трансфере форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Нам лучше поговорить об игре с «Бетисом», потому что остальное — дело клуба, который над этим работает. В настоящее время я не знаю подробностей», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Ранее «ПСЖ» отклонил два предложения «Реала» по трансферу Килиана Мбаппе. 18 августа спортивный директор французского клуба Леонардо заявил, что Мбаппе точно останется в команде. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.

В минувшем сезоне лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата.