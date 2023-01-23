Анчелотти о Бензема: «Он вернулся в лучшем виде, мы довольны его игрой»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Специалист отметил форварда Карима Бензема, который забил 228-й гол за «Королевский клуб» в ла лиге и сравнялся по этому показателю с Раулем. Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, после возобновления клубного сезона француз забил 6 голов в 6 матчах.
«Бензема вернулся в своем лучшем виде. Он очень много дет нам в атаке, мы довольны его игрой. Также я хочу отметить Камавинга, который провел потрясающий матч. Мы здорово действовали в обороне, компактно, надежно. После того, как мы открыли счет, нужно было отстаивать преимущество, и мы справились. Ничего не позволили сопернику и победили», — приводит AS слова Анчелотти.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком в 17 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
13
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
14
|Альмерия
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|20.01
|23:00
|
Мальорка – Сельта
|1 : 0
|21.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
|0 : 2
|21.01
|18:15
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 0
|21.01
|20:30
|
Атлетико – Вальядолид
|3 : 0
|21.01
|23:00
|
Севилья – Кадис
|1 : 0
|22.01
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 0
|22.01
|18:15
|
Эльче – Осасуна
|1 : 1
|22.01
|20:30
|
Барселона – Хетафе
|1 : 0
|22.01
|23:00
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|23.01
|23:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1