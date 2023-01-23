Анчелотти о Бензема: «Он вернулся в лучшем виде, мы довольны его игрой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Специалист отметил форварда Карима Бензема, который забил 228-й гол за «Королевский клуб» в ла лиге и сравнялся по этому показателю с Раулем. Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, после возобновления клубного сезона француз забил 6 голов в 6 матчах.

«Бензема вернулся в своем лучшем виде. Он очень много дет нам в атаке, мы довольны его игрой. Также я хочу отметить Камавинга, который провел потрясающий матч. Мы здорово действовали в обороне, компактно, надежно. После того, как мы открыли счет, нужно было отстаивать преимущество, и мы справились. Ничего не позволили сопернику и победили», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком в 17 матчах.