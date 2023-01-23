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Сегодня, 00:52

«Реал» победил «Атлетик» на выезде, Бензема сравнялся с Раулем по голам в ла лиге

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карим Бензема (в центре) празднует гол в ворота «Атлетика».
Фото Reuters

«Реал» обыграл «Атлетик» на выезде в матче 18-го тура чемпионата Испании — 2:0.

На 24-й минуте встречи форвард «Королевского клуба» Карим Бензема открыл счет. Этот мяч стал для француза 228-м за команду в ла лиге, теперь он делит с Раулем второе место по этому показателю в истории клуба.

Второй гол мадридцев на 90-й минуте забил полузащитник Тони Кроос.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 41 очком в 17 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 26 очками в 18 играх.

Испания. Лига 1. 18-й тур
22 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
0:2
Реал

Карим Бензема
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
2
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Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в чемпионате Испании

Ла лига: «Барселона» обыграла «Хетафе», «Реал» победил «Атлетик» и другие матчи 18-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.01 23:00
Мальорка – Сельта
 1 : 0
21.01 16:00
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 0 : 2
21.01 18:15
Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 3 : 0
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 1 : 0
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 0
22.01 18:15
Эльче – Осасуна
 1 : 1
22.01 20:30
Барселона – Хетафе
 1 : 0
22.01 23:00
Атлетик – Реал
 0 : 2
23.01 23:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 11 2 1
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