Анчелотти назвал Пике лучшим центральным защитником эпохи

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение защитника Жерара Пике завершить карьеру.

«Он был одним из лучших центральных защитников эпохи, — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo. —Умный, аккуратный, но он сам решил остановиться. Важно, чтобы ты имел возможность сам принимать такое решение. Я желаю Пике всего наилучшего».

3 ноября Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.