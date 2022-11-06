Месси не отреагировал на уход Пике из футбола из-за конфликта

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не прокомментировал решение бывшего напарника по «Барселоне» Жерара Пике завершить карьеру и не планирует это делать. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, 35-летний аргентинец не планирует публично прощаться с Пике из-за конфликта, который развился в последние годы. Возможной причиной напряженных отношений между футболистами мог возникнуть из-за того, что 35-летний испанец отказался пойти на снижение зарплаты, которое позволило бы Месси остаться в «Барселоне».

3 ноября Пике объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру. 5 ноября он провел последний матч в составе команды, сыграв против «Альмерии» (2:0). Испанец после финального свистка попрощался с трибунами и не смог сдержать слез.