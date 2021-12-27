Анчелотти, Это'О и Дани Алвес задолжали крупные суммы испанской налоговой
Среди должников испанской налоговой службы оказалось несколько представителей футбольного мира, сообщает Marca со ссылкой на данные испанских налоговиков.
По данным источника, экс-форвард «Барселоны», «Реала» и «Мальорки» Самюэль Это'О задолжал испанской казне 981 598 евро. Также среди должников главный тренер «Реала» Карло Анчелотти (1,4 миллиона евро) и защитник «Барселоны» Дани Алвес (1 миллион).
В списке должников фигурируют те, кто задолжал более 600 тысяч евро. При этом из обновленной версии списка исключен вице-президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю