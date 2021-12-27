Агенты Коутиньо проведут в Лондоне переговоры с «Арсеналом»
Агенты полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо отправятся в Лондон на переговоры с «Арсеналом», сообщает Sport.es.
Клубу, который возьмет 29-летнего бразильца в аренду, придется платить только часть зарплаты 29-летнего бразильца — какую-то долю продолжит платить сама «Барселона».
В текущем сезоне Коутиньо провел 15 матчей, отыграв в общей сложности 606 минут, и забил 2 гола.
Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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