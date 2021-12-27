Рафинья прошел медосмотр в «Реал Сосьедаде»
Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара прилетел в Испанию, где прошел медицинское обследование. В ближайшее время он подпишет контракт с «Реал Сосьедадом», сообщает Marca.
По информации источника, 28-летний бразилец перейдет в «Реал Сосьедад» на правах арендного соглашения без права выкупа.
Отмечается, что испанский клуб будет платить часть зарплаты полузащитника на период аренды.
В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стомость бразильца в 12 миллионов евро.
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