Рафинья прошел медосмотр в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «ПСЖ» Рафинья Алькантара прилетел в Испанию, где прошел медицинское обследование. В ближайшее время он подпишет контракт с «Реал Сосьедадом», сообщает Marca.

По информации источника, 28-летний бразилец перейдет в «Реал Сосьедад» на правах арендного соглашения без права выкупа.

Отмечается, что испанский клуб будет платить часть зарплаты полузащитника на период аренды.

В нынешнем сезоне Рафинья принял участие в пяти матчах за «ПСЖ» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стомость бразильца в 12 миллионов евро.