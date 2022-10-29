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«Альмерия» в большинстве обыграла «Сельту»

Руслан Минаев
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«Альмерия» дома обыграла «Сельту» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе хозяев голы на счету Лазаро, Сесара де ла Оса и Иньиго Эгуараса. У гостей забивал Габриэль Вейга. Он же был удален на 32-й минуте встречи, вскоре после забитого гола.

«Альмерия» с 13 очками обошла «Сельту» (11 очков и 15-я строчка) в турнирной таблице ла лиги — 13-е место.

Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 15:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
3:1
Сельта

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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ЦСКА

П2

29%

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ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
17
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 3 : 1
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
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Реал

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