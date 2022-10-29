«Барселона» была близка к подписанию Кавани в январе
«Барселона» могла подписать нападающего Эдинсона Кавани в январе, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, каталонский клуб был близок к подписанию 35-летнего игрока в зимнее трансферное окно в начале 2022 года, но в итоге «Барса» подписала Феррана Торреса из «Манчестер Сити» и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».
В итоге Кавани в августе 2022 года подписал контракт с «Валенсией» до 2024 года. В этом сезоне он сыграл 6 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.
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|5
|5
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|
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|
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|11
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|1
|7
|12-19
|10
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|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
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|2
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|
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|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|1 : 1
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|- : -
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
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|30.10
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|
Р. Сосьедад – Бетис
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|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
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Роберт Левандовски
Барселона
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Борха Иглесиас
Бетис
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|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
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Роберт Левандовски
Барселона
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|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
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|К
|Ж
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Херман Пеццела
Бетис
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|2
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Кадис
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|2
|0
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Давид Гарсия
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