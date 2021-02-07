Алехандро Гомес прокомментировал дебютный гол за «Севилью»

Нападающий Алехандро Гомес прокомментировал свой дебютный гол за «Севилью» в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:0).

«Когда я получил мяч, первой мыслью было хорошо его обработать и пробить. Мяч отправился в ворота, несмотря на то, что был рикошет. С первого дня в «Севилье» я чувствую себя частью коллектива. Я рад провести первый матч на домашнем стадионе команды, доволен, что играл на привычной для себя позиции. Я выбрал «Севилью», потому что это команда с амбициозными задачами, выполнение которых может порадовать всех нас в конце сезона», — цитирует пресс-служба «Севильи» Гомеса.

Гомес перешел в «Севилью» из «Аталанты» в январе 2021 года за 5,5 миллиона евро. На его счету 1 гол в 2 матчах за испанскую команду.