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Куман раскритиковал календарь «Барселоны»

10:09
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался по поводу плотного календаря.

«Положение непростое. Большое количество матчей и турниров, а ситуация с коронавирусом все усложняет. Чтобы понять, как чувствуют себя футболисты, нужно общаться с ними. Иногда нужно дать кому-то отдохнуть, чтобы они подходили к матчам в хорошем состоянии. Надеюсь, руководство УЕФА и ла лиги задумаются о том, как количество матчей влияет на игроков. Это ненормально», — цитирует Кумана Marca.

«Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками после 20 матчей. В воскресенье, 7 февраля, команда сыграет с «Бетисом». Начало — в 23.00 по московскому времени.

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