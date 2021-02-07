Куман заявил, что не потерял надежду на чемпионство с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что не потерял надежду на победу с командой в чемпионате Испании-2020/21.

«Всегда есть надежда. Да, у «Атлетико» большой отрыв, есть игра в запасе. Нам нужно выигрывать постоянно, а это трудно. Тем не менее, мы все еще надеемся, потому что во многом стали сильнее», цитирует Marca Кумана.

«Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками после 20 матчей. «Атлетико» возглавляет таблицу с 50 очками после 19 матчей.