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Куман заявил, что не потерял надежду на чемпионство с «Барселоной»

08:45
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что не потерял надежду на победу с командой в чемпионате Испании-2020/21.

«Всегда есть надежда. Да, у «Атлетико» большой отрыв, есть игра в запасе. Нам нужно выигрывать постоянно, а это трудно. Тем не менее, мы все еще надеемся, потому что во многом стали сильнее», цитирует Marca Кумана.

«Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками после 20 матчей. «Атлетико» возглавляет таблицу с 50 очками после 19 матчей.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/02/06/601e822aca47417a648b4591.html

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