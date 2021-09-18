«Осасуна» всухую обыграла «Алавес» в выездном матче ла лиги
«Алавес» принимал на своем поле «Осасуну» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Давид Гарсия и Роберто Торрес, реализовавший пенальти.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Алавес» — «Осасуна» — 0:2 (0:2)
Голы: Дав.Гарсия, 22 (0:1). Торрес, 29 — с пенальти (0:2).
«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (де ла Фуэнте, 78), Миязга, Томас Пина (Лум, 46), Мойя (М.Гарсия, 63), Хоселу, Силла (Гвидетти, 64), Мартин (Пеллистри, 46), Риоха.
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Санчес, Эрнандес, Брашанац (Иньиго Перес, 88), Торрес (Авила, 82), Р.Гарсия (Грау, 88), Торро, Монкайола (Ойер, 71), Кике Гарсия (Мартинес, 82).
Предупреждения: Лагуардия, 13. Мойя, 28. Дуарте, 29. Торрес, 31. Ксимо Наварро, 70. Торро, 73. Санчес, 82.
Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).
18 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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