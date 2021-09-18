Жоау Феликс получил две желтые карточки за минуту
Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс был удален в матче 5-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0).
21-летний португалец получил две желтые карточки подряд на 78-й минуте.
Первую карточку ему дали за отмашку и удар по лицу соперника, а вторую — за спор с судьей. Феликс приложил палец к виску, обращаясь к Хесусу Хилю Мансано.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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