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Алаба рассказал, почему взял в «Реале» номер Рамоса

20:21
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Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, почему выбрал 4-й номер, под которым раньше играл капитан мадридцев Серхио Рамос. Летом испанец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«В Примере не разрешен номер 27, который принадлежал мне в «Баварии». Рамос — абсолютная легенда. Его выступления на поле и за его пределами делают его примером для подражания. Не хочу, чтобы меня сравнивали с другими, напишу в «Реале» собственную историю», — цитирует Алабу Marca.

Австриец перешел в мадридский клуб в июле 2021 года. Ранее он рассказал, почему решил поцеловать эмблему мадридцев во время своей презентации.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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