Алаба рассказал, почему взял в «Реале» номер Рамоса

Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, почему выбрал 4-й номер, под которым раньше играл капитан мадридцев Серхио Рамос. Летом испанец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«В Примере не разрешен номер 27, который принадлежал мне в «Баварии». Рамос — абсолютная легенда. Его выступления на поле и за его пределами делают его примером для подражания. Не хочу, чтобы меня сравнивали с другими, напишу в «Реале» собственную историю», — цитирует Алабу Marca.

Австриец перешел в мадридский клуб в июле 2021 года. Ранее он рассказал, почему решил поцеловать эмблему мадридцев во время своей презентации.