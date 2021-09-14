Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» перед матчем с «Баварией»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» обратился к фанатам каталонцев.

«Сегодня я прошу вас поддержать наших игроков и тренера так, как никогда раньше, где бы вы ни находились. Сегодня вечером нужно выйти на поле в футболке «Барселоны» и громко и четко сказать: «Это «Барса». Мы вернулись!» — написал Лапорта в Twitter.

Avui demano encoratjar els nostres jugadors i el nostre entrenador, i animeu com mai des de les vostres localitats. ?s d'aquelles nits que cal anar a l'Estadi amb la samarreta blaugrana per dir ben clar i fort a tot el m?n futbol?stic: Aix? ?s el Bar?a. Hem tornat!#Bar?aBayern pic.twitter.com/3qAPK6O7AR — Joan Laporta Estruch? (@JoanLaportaFCB) September 14, 2021