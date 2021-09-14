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Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» перед матчем с «Баварией»

19:31
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» обратился к фанатам каталонцев.

«Сегодня я прошу вас поддержать наших игроков и тренера так, как никогда раньше, где бы вы ни находились. Сегодня вечером нужно выйти на поле в футболке «Барселоны» и громко и четко сказать: «Это «Барса». Мы вернулись!» — написал Лапорта в Twitter.

Сегодня, 14 сентября, на «Камп Ноу» состоится матч «Барселона» — «Бавария». Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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