Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» перед матчем с «Баварией»
19:31
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» обратился к фанатам каталонцев.
«Сегодня я прошу вас поддержать наших игроков и тренера так, как никогда раньше, где бы вы ни находились. Сегодня вечером нужно выйти на поле в футболке «Барселоны» и громко и четко сказать: «Это «Барса». Мы вернулись!» — написал Лапорта в Twitter.
Сегодня, 14 сентября, на «Камп Ноу» состоится матч «Барселона» — «Бавария». Начало — в 22.00 (мск).
Читайте также
0
Зачет
vs
4
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю