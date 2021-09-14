Алаба рассказал, почему решил поцеловать эмблему «Реала» во время презентации
17:58
Защитник «Реала» Давид Алаба рассказал, почему решил поцеловать эмблему мадридцев во время своей презентации.
«Хочу прояснить этот момент. В тот день меня несколько раз фотографировали. Я был рад оказаться в «Реале», хотел показать, что рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему «Реала», я не хотел никого спровоцировать, тем более не хотел оскорбить «Баварию» и болельщиков клуба», — цитирует Алабу Bild.
29-летний австриец перешел в «Реал» на правах свободного агента после истечения соглашения с «Баварией». В составе мюнхенцев он выступал с 2009 года.
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