Бензема: «Каждый футболист хочет завоевать «Золотой мяч», я в их числе»
21:09
Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу желания выиграть «Золотой мяч».
«Не то чтобы я не спал, думая о нем, об этом каждый игрок мечтает. Я хочу помочь команде, каждый футболист хочет завоевать «Золотой мяч», я в их числе», — цитирует Бензема Marca.
Завтра, 15 сентября, «Реал» сыграет с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю