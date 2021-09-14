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Бензема: «Каждый футболист хочет завоевать «Золотой мяч», я в их числе»

21:09
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Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу желания выиграть «Золотой мяч».

«Не то чтобы я не спал, думая о нем, об этом каждый игрок мечтает. Я хочу помочь команде, каждый футболист хочет завоевать «Золотой мяч», я в их числе», — цитирует Бензема Marca.

Завтра, 15 сентября, «Реал» сыграет с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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