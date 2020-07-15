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Алаба хочет продолжить карьеру в Испании, несмотря на интерес «Манчестер Сити»

12:59

Защитник «Баварии» Давид Алаба определился с направлением продолжения карьеры, сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний австриец хочет перейти в чемпионате Испании, несмотря на сообщения об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити». Сообщается, что Алаба хочет присоединиться к «Реалу» или «Барселоне», чтобы принять новый вызов в карьере.

В сезоне-2019/20 Алаба провел за «Баварию» 38 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

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