Бензема: «В следующем сезоне буду играть за «Реал»

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, что продолжит выступать в мадридском клубе.

«Я стараюсь стать лучше каждый сезон. Я все еще нахожусь в середине своей мечты. Здесь я играю в свой футбол, в который всегда мечтал играть. Сегодня обо мне можно судить по тому, что я делаю сейчас. Это мой футбол, это то, как я играю. Это клуб всей моей жизни. В следующем сезоне буду в «Реале», — цитирует Бензема Bein Sports.

33-летний француз в этом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.