Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Бензема: «В следующем сезоне буду играть за «Реал»

10:25
Теги:

Форвард «Реала» Карим Бензема сообщил, что продолжит выступать в мадридском клубе.

«Я стараюсь стать лучше каждый сезон. Я все еще нахожусь в середине своей мечты. Здесь я играю в свой футбол, в который всегда мечтал играть. Сегодня обо мне можно судить по тому, что я делаю сейчас. Это мой футбол, это то, как я играю. Это клуб всей моей жизни. В следующем сезоне буду в «Реале», — цитирует Бензема Bein Sports.

33-летний француз в этом сезоне сыграл в 34 матчах чемпионата Испании, забил 23 гола и сделал 9 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.beinsports.com/site-locator

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборной России бессмысленно выбирать соперника. На ЧМ слишком много сюрпризов
Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать
Определились все участники плей-офф чемпионата мира из группы А
Норвегия спасла Канаду? Теперь для выхода в плей-офф «Кленовым листьям» хватит собственной победы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд