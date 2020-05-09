«А жених внучки Ельцина спокойно летает». Журналистка Гордон раскритиковала Смолова

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон опубликовала новый пост в Instagram. Телеведущая выступила с заявлением из-за отъезда форварда «Сельты» Федора Смолова.

Ранее 30-летний футболист вернулся в Испанию. В начале апреля Смолов улетел на родину, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с семьей.

«А жених внучки Ельцина спокойно летает... Карантин для нас, быдла?» — написала в Instagram Гордон.

В СМИ также появилась информация, что Смолов мог улететь в Россию к Марии Юмашевой, внучке Бориса Ельцина, с которой у игрока по слухам роман. 14 апреля девушке исполнилось 18 лет.

«Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго нападающий провел 6 матчей и забил 1 гол.

«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон