«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон

Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на пост в Instagram телеведущей Екатерины Гордон, которая ранее высказалась на тему отъезда форварда в Россию во время пандемии коронавируса.

«Лучше бы вас беспокоило,что вы коронАвирус без ошибок написать не можете», — написал Смолов в комментариях под новым фото Гордон.

«Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго нападающий провел 6 матчей и забил 1 гол.

Смолов ответил Гордон, которая ранее раскритиковала футболиста за отъезд в Россию pic.twitter.com/OsGUv1kJvs — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 9, 2020

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