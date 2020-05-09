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«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон

18:29
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на пост в Instagram телеведущей Екатерины Гордон, которая ранее высказалась на тему отъезда форварда в Россию во время пандемии коронавируса.

«Лучше бы вас беспокоило,что вы коронАвирус без ошибок написать не можете», — написал Смолов в комментариях под новым фото Гордон.

«Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго нападающий провел 6 матчей и забил 1 гол.

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