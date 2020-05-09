«Коронавирус без ошибок написать не можете». Смолов ответил журналистке Гордон
18:29
Нападающий «Сельты» Федор Смолов отреагировал на пост в Instagram телеведущей Екатерины Гордон, которая ранее высказалась на тему отъезда форварда в Россию во время пандемии коронавируса.
«Лучше бы вас беспокоило,что вы коронАвирус без ошибок написать не можете», — написал Смолов в комментариях под новым фото Гордон.
«Сельта» арендовала форварда у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго нападающий провел 6 матчей и забил 1 гол.
Смолов ответил Гордон, которая ранее раскритиковала футболиста за отъезд в Россию pic.twitter.com/OsGUv1kJvs— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 9, 2020
«А жених внучки Ельцина спокойно летает». Журналистка Гордон раскритиковала Смолова
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