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Смолов вернулся в Испанию

01:15
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернулся в Испанию, сообщает в своем Twitter журналист Виктор Лопес. Россиянин две недели проведет в самоизоляции и только затем приступит к тренировкам.

— Подтверждаю, что оен уже прибыл. Это действительно был его самолет, — написал Лопес.

Игрок сборной России в начале апреля покинул Испанию и улетел на родину, чтобы во время пандемии коронавируса находиться с семьей.

Спортсмены в Испании получили разрешение возобновить тренировки с 4 мая. С 5 по 7 мая футболисты пройдут тестирование на коронавирус, а через 48 часов смогут приступить к занятиям.

«Сельта» арендовала Смолова у «Локомотива» в начале года. За клуб из Виго он провел 6 матчей и забил 1 гол.

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