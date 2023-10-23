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17-летний Гию — о победном голе в матче с «Атлетиком»: «Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Барселоны» Марк Гию подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился. Жоау Феликс был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с Унаи Симоном. Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.

Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ей в трудные для клуба моменты, как сейчас. Иньиго Мартинес сказал мне, что я сегодня не смогу заснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда», — сказал Гию в эфире Esports 3.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард каталонцев Марк Гию, который дебютировал за взрослую команду «Барселоны». Он вышел на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
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 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
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