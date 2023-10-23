Хави — о победе над «Атлетиком»: «Гию, местный парень, решил исход матча»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Тяжелая победа. Мы знали, что это сложный соперник, что «Атлетик» — храбрая команда. Но Марк Гию, местный парень, решил исход матча. Я рад за него и рад, что мы набрали три очень важных очка. Мы знали о прессинге «Атлетика». Мы ожидали высокую линию. Таким образом они выигрывают множество дуэлей. Их футболисты отлично поработали, но если кто-то и заслуживал победить, так это мы.

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет. Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным», — приводит слова Хави Marca.

Единственный гол на 80-й минуте забил 17-летний форвард каталонцев Марк Гию, который дебютировал за взрослую команду «Барселоны». Он вышел на замену за 33 секунды до гола.

«Барселона» с 24 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Атлетик» (17 очков) идет шестым в турнирной таблице чемпионата Испании.