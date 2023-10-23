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Сегодня, 01:59

Хави: «Победить «Реал» в класико жизненно важно»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Класико — очень важный для нас матч, но перед ним нас ждет игра в Лиге чемпионов. Она очень важна, а у нас много травмированных. Сегодня нам пришлось приложить титанические усилия, мы с трудом приблизились к «Реалу» на два очка. Победить в класико жизненно важно, поскольку мы играем дома», — приводит слова Хави Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет 28 октября и начнется в 17:15 мск. Каталонцы с 24 очками занимают третье место в турнирной таблице, мадридцы с 25 очками — на первой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
2
 Жирона 10 8 1 1 24-13 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 10 1 3 6 10-18 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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38 тур
20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 1 : 1
21.10 19:30
Севилья – Реал
 1 : 1
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 0 : 3
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 0 : 1
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 5 : 2
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 1 : 1
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 1 : 0
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

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Реал

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 7 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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