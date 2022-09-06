16-летний футболист из Дагестана Джаватханов: «Хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта»
16-летний футболист из Дагестана Саид Джаватханов, подписавший контракт с испанским «Оспиталетом», заявил, что мечтает играть в «Барселоне».
— Ты уже начал изучать испанский язык?
— Я уже выучил испанский. Еще изучаю каталанский и французский. Первый год, конечно, с языком были проблемы. Сейчас я понимаю, что говорят тренеры, спокойно общаюсь с игроками, — приводит слова Джаватханова Sport24.
— За какими лигами следишь?
— За всей топ-5. Знаю почти все команды и всех игроков. Последнее время стал очень интересоваться Российской премьер-лигой. Болею за «Локомотив». Не знаю почему. Все болеют за топ-3, а у меня к ним нет интереса. Тянет к «Локомотиву».
— Какие цели себе поставил в «Оспиталете»?
— Должны занять как минимум первое место и выйти на новый уровень. Уже очень сильно хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта — попасть в сильнейший клуб и достигнуть большего. С детства болел за «Барселону». Хочу играть за лучшие команды Испании.
— У тебя нет опасений по поводу политической ситуации?
— Вообще нет. Здесь очень лояльно. Ни разу не сталкивался с плохим отношением. Тут живут здравомыслящие люди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|9.09
|22:00
|
Жирона – Вальядолид
|- : -
|10.09
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|10.09
|17:15
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|10.09
|19:30
|
Кадис – Барселона
|- : -
|10.09
|22:00
|
Реал – Мальорка
|- : -
|11.09
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|11.09
|17:15
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|11.09
|19:30
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|11.09
|22:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|12.09
|22:00
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1