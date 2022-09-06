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6 сентября, 12:35

16-летний футболист из Дагестана Джаватханов: «Хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта»

16-летний футболист из Дагестана заявил, что мечтает играть в «Барселоне»
Карен Саркисян
Корреспондент
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16-летний футболист из Дагестана Саид Джаватханов, подписавший контракт с испанским «Оспиталетом», заявил, что мечтает играть в «Барселоне».

— Ты уже начал изучать испанский язык?

— Я уже выучил испанский. Еще изучаю каталанский и французский. Первый год, конечно, с языком были проблемы. Сейчас я понимаю, что говорят тренеры, спокойно общаюсь с игроками, — приводит слова Джаватханова Sport24.

— За какими лигами следишь?

— За всей топ-5. Знаю почти все команды и всех игроков. Последнее время стал очень интересоваться Российской премьер-лигой. Болею за «Локомотив». Не знаю почему. Все болеют за топ-3, а у меня к ним нет интереса. Тянет к «Локомотиву».

— Какие цели себе поставил в «Оспиталете»?

— Должны занять как минимум первое место и выйти на новый уровень. Уже очень сильно хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта — попасть в сильнейший клуб и достигнуть большего. С детства болел за «Барселону». Хочу играть за лучшие команды Испании.

— У тебя нет опасений по поводу политической ситуации?

— Вообще нет. Здесь очень лояльно. Ни разу не сталкивался с плохим отношением. Тут живут здравомыслящие люди.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-06-16-letniy-futbolist-iz-dagestana-dzhavatkhanov-khochu-popast-v-takoy-klub-kak-barselona-eto-moya-mechta

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Основные источники исследования

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Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Футбол
РПЛ
ФК Барселона
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
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9.09 22:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
10.09 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
10.09 17:15
Эспаньол – Севилья
 - : -
10.09 19:30
Кадис – Барселона
 - : -
10.09 22:00
Реал – Мальорка
 - : -
11.09 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
11.09 17:15
Эльче – Атлетик
 - : -
11.09 19:30
Атлетико – Сельта
 - : -
11.09 22:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
12.09 22:00
Альмерия – Осасуна
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Яго Аспас

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 5
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Борха Иглесиас

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Давид Алаба

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 3 1 1
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 3 1 1
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