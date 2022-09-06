16-летний футболист из Дагестана Джаватханов: «Хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта»

16-летний футболист из Дагестана Саид Джаватханов, подписавший контракт с испанским «Оспиталетом», заявил, что мечтает играть в «Барселоне».

— Ты уже начал изучать испанский язык?

— Я уже выучил испанский. Еще изучаю каталанский и французский. Первый год, конечно, с языком были проблемы. Сейчас я понимаю, что говорят тренеры, спокойно общаюсь с игроками, — приводит слова Джаватханова Sport24.

— За какими лигами следишь?

— За всей топ-5. Знаю почти все команды и всех игроков. Последнее время стал очень интересоваться Российской премьер-лигой. Болею за «Локомотив». Не знаю почему. Все болеют за топ-3, а у меня к ним нет интереса. Тянет к «Локомотиву».

— Какие цели себе поставил в «Оспиталете»?

— Должны занять как минимум первое место и выйти на новый уровень. Уже очень сильно хочу попасть в такой клуб, как «Барселона». Это моя мечта — попасть в сильнейший клуб и достигнуть большего. С детства болел за «Барселону». Хочу играть за лучшие команды Испании.

— У тебя нет опасений по поводу политической ситуации?

— Вообще нет. Здесь очень лояльно. Ни разу не сталкивался с плохим отношением. Тут живут здравомыслящие люди.