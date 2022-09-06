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6 сентября, 14:05

В «Барселоне» отказались комментировать информацию об интересе к Захаряну

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пресс-службе «Барселоны» отреагировали на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян входит в сферу интересов каталонского клуба.

«Интерес «Барселоны» к Захаряну? Мы не комментируем слухи на трансферном рынке, только официальную информацию», — заявили Metaratings.ru в пресс-службе клуба.

5 сентября испанское издание AS сообщило, что «Барселона» и «Реал» следят за Захаряном. Однако пока никаких официальных предложений московский клуб от испанских грандов не получал.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

Арсен Захарян. В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Захаряну

Источник: https://metaratings.ru/news/v-barselone-otreagirovali-na-informatsiyu-ob-interese-k-zakharyanu-1354188/

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1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
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ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Арсен Захарян
РПЛ
ФК Барселона
ФК Динамо (Москва)
2
6
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
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9.09 22:00
Жирона – Вальядолид
 - : -
10.09 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
10.09 17:15
Эспаньол – Севилья
 - : -
10.09 19:30
Кадис – Барселона
 - : -
10.09 22:00
Реал – Мальорка
 - : -
11.09 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
11.09 17:15
Эльче – Атлетик
 - : -
11.09 19:30
Атлетико – Сельта
 - : -
11.09 22:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
12.09 22:00
Альмерия – Осасуна
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Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Яго Аспас

Сельта

 5
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
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 3
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Барселона

 2
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 2
И К Ж
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Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 3 1 1
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