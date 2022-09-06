Дембеле о решении Мбаппе не переходить в «Реал»: Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ»
Нападающий «Барселоны» Дембеле оценил решение Мбаппе не переходить в «Реал»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о решении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал». По его мнению, 23-летний француз поступил правильно, оставшись в парижском клубе.
«Мбаппе лучше в «ПСЖ», — приводит слова Дембеле Diario Sport. — Я думаю, ему очень нравится «ПСЖ». Это его маленький клуб. Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ». Я не знаю, перейдет ли он в будущем в ла лигу или останется в Париже».
В конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в мадридский клуб и продлил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2025 года.
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|И
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|Н
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|О
|
1
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|4
|4
|0
|0
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|12
|
2
|Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-1
|10
|
3
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|
4
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|
5
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Р. Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|
8
|Атлетик
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|
9
|Сельта
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Валенсия
|4
|2
|0
|2
|6-3
|6
|
11
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|2-8
|4
|
14
|Жирона
|4
|1
|1
|2
|4-4
|4
|
15
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
16
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
18
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|
19
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|
20
|Кадис
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|9.09
|22:00
|
Жирона – Вальядолид
|- : -
|10.09
|15:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
|10.09
|17:15
|
Эспаньол – Севилья
|- : -
|10.09
|19:30
|
Кадис – Барселона
|- : -
|10.09
|22:00
|
Реал – Мальорка
|- : -
|11.09
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|11.09
|17:15
|
Эльче – Атлетик
|- : -
|11.09
|19:30
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|11.09
|22:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|12.09
|22:00
|
Альмерия – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Яго Аспас
Сельта
|5
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Жюль Кунде
Барселона
|2
|
|
Давид Алаба
Реал
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|3
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|3
|1
|1
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