Дембеле о решении Мбаппе не переходить в «Реал»: Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле поделился мнением о решении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе не переходить в «Реал». По его мнению, 23-летний француз поступил правильно, оставшись в парижском клубе.

«Мбаппе лучше в «ПСЖ», — приводит слова Дембеле Diario Sport. — Я думаю, ему очень нравится «ПСЖ». Это его маленький клуб. Для «Барселоны» хорошо, что Килиан остался в «ПСЖ». Я не знаю, перейдет ли он в будущем в ла лигу или останется в Париже».

В конце прошлого сезона Мбаппе отказался от перехода в мадридский клуб и продлил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2025 года.