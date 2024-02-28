Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест после победы над «Аль-Шабабом» (3:2) в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — приводит слова Роналду Al-Riyadiah.

Ранее в Сети появилось видео, как 39-летний португалец демонстрирует неприличный жест в адрес болельщиков после победы «Аль-Насра». Сообщалось, что дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии может дисквалификацировать форварда.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.