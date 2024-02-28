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28 февраля, 16:48

Роналду — о своем неприличном жесте: «Он выражает силу и победу. В Европе мы к этому привыкли»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой неприличный жест после победы над «Аль-Шабабом» (3:2) в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Я уважаю все клубы. А движение на этих кадрах выражает силу и победу, и в нем нет ничего постыдного. Мы в Европе к этому привыкли», — приводит слова Роналду Al-Riyadiah.

Ранее в Сети появилось видео, как 39-летний португалец демонстрирует неприличный жест в адрес болельщиков после победы «Аль-Насра». Сообщалось, что дисциплинарный комитет Федерации футбола Саудовской Аравии может дисквалификацировать форварда.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 11 голевых передач.

Криштиану Роналду показал непристойный жест. Роналду снова показал непристойный жест. Теперь Криша точно накажут — что ему грозит?

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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